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போதைப்பொருள் இல்லா மாணவ சமுதாயத்தை உருவாக்க விழிப்புணர்வு

போதைப்பொருள் இல்லா மாணவ சமுதாயத்தை உருவாக்க விழிப்புணர்வு

ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:46 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 04:46 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லுாரிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் நலனை கருத்தில் கொண்டு, 'போதை பொருள் இல்லா மாணவ சமுதாயம்' என்ற நோக்கத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. அதன்படி, அனைத்து பள்ளி மற்றும் கல்லுாரிகளில் செயல்படும் போதைப்பொருள் தடுப்பு மன்றத்தின் ஆசிரியர் மற்றும் பேராசிரியர்களுக்கு திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி முகாம் நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.

நாமக்கல் அரசு மருத்துவமனை கலையரங்கில், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்புத்துறை சார்பில் போதையில்லா இந்தியா இயக்கம் விழிப்புணர்வு தொடர்பாக ஆசிரியர், பேராசிரியர்களுக்கான திறன் வளர்ப்பு பயிற்சி முகாம் நடந்தது. கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். முகாமில், மாணவர்களிடையே போதைப்பொருள் பழக்கம் ஏற்படுவதை தடுப்பது குறித்தும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவது குறித்தும் ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சியளிக்கப்பட்டது. முன்னதாக, குழந்தைகள், பெண்கள் பாதுகாப்பு தொடர்பாக முக்கிய உதவி எண்கள் குறித்த பதாகையை கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்டார்.

முகாமில், முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாதவன், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் பிரியா, உணவு பாதுகாப்புத்துறை நியமன அலுவலர் தங்கவிக்னேஷ் உட்பட போலீஸ் துறை, இலவச சட்டப்பணிகள் ஆணையக்குழு, மாவட்ட மனநல திட்டம், புகையிலை தடுப்பு பிரிவு உள்ளிட்ட துறை சார்ந்த அரசு அலுவலர்கள், பள்ளி, கல்லுாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் பேராசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

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