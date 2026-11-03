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கஞ்சா, போதை மாத்திரை விற்ற அண்ணன், தம்பிக்கு 'காப்பு'
கஞ்சா, போதை மாத்திரை விற்ற அண்ணன், தம்பிக்கு 'காப்பு'
ADDED : நவ 02, 2026 05:54 AM
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திருச்செங்கோடு:திருச்செங்கோடு
அடுத்த தேவனாங்குறிச்சியில் கஞ்சா, போதை மாத்திரை பதுக்கி வைத்து
விற்பனை செய்வதாக போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து,
மதுவிலக்கு இன்ஸ்பெக்டர் செல்வலட்சுமி தலைமையில் போலீசார்,
தேவனாங்குறிச்சி கந்தசாமி நகரில் சோதனை நடத்தினர். அப்போது,
சோமசுந்தரம், 35, என்பவரின் வீட்டில் சோதனை செய்தனர். அப்போது அங்கு
நிறுத்தியிருந்த காரில், 2 கிலோ கஞ்சா பதுக்கி வைத்திருந்தது
கண்டுபிடிக்கபட்டது. காரை பறிமுதல் செய்த போலீசார்,
சோமசுந்தரத்தை கைது செய்தனர். இதேபோல், சோமசுந்தரத்தின் தம்பி
சுரேஷ், 33, என்பவரிடம் இருந்து, 60 போதை மாத்திரைகளை பறிமுதல்
செய்து, அவரை கைது செய்தனர். அண்ணன், தம்பியான இருவர் மீதும், சேலம்,
நாமக்கல், ஈரோடு மாவட்டங்களில் பல்வேறு வழக்குகள் இருப்பது
குறிப்பிடத்தக்கது.