ADDED : நவ 21, 2026 04:19 AM
நாமக்கல்:'ஐம்பது
சதவீதம் மானியத்தில், பண்ணைக்குட்டைகளில் மீன் வளர்க்க விருப்பம்
உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது' என,
நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து, அவர் வெளியிட்ட அறிக்கை:
தமிழக
வேளாண் பட்ஜெட்டில், 'கிராமப்புறங்களில் உள்ள பல்நோக்கு பண்ணை
குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்பை ஊக்குவிக்க, உள்ளீட்டு மானியம்
வழங்கப்படும்' என, வேளாண் மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர்
அறிவித்தார். இந்த திட்டத்திற்காக, 200 பண்ணைக்குட்டைகளில்
மீன்வளர்ப்பு மேற்கொள்ள மீன் குஞ்சுகள், மீன் தீவனம், உரங்கள், பண்ணை
பொருட்கள் மற்றும் பறவை தடுப்பு வசதிகள் ஆகிய இடுபொருட்களை கொள்முதல்
செய்ய மானியம் வழங்கப்படுகிறது. 250 முதல், 1,000 சதுர மீ., வரை நீர்
பரப்பளவுள்ள பல்நோக்கு பண்ணை குட்டைகளில், மீன்வளர்ப்பை
மேற்கொள்ள, ஒரு யூனிட்டிற்கு ஆகும் மொத்த செலவின தொகை, 40,000 ரூபாய்.
இதில், 50 சதவீதம் மானியமாக, ஒரு பண்ணை குட்டைக்கு, 20,000 ரூபாய்
மானியம் வழங்கப்படும். இந்த திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்புவோர்,
அதற்கான விண்ணப்பத்தை பூர்த்தி செய்து, வரும் டிச., 4, மாலை, 4:00
மணிக்குள், மேட்டூரில் உள்ள மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர்
அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.