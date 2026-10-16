மானியத்தில் வேளாண் இயந்திரம் பெற அழைப்பு

ADDED : அக் 16, 2026 06:43 AM
மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம் வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் யுவராஜ் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பு:
மல்லசமுத்திரம் வட்டாரத்தில், வேளாண்மை இயந்திரமயமாக்குதலுக்கான துணை இயக்கம் திட்டத்தின் கீழ், மானிய விலையில் ரோட்டாவேட்டர்கள் மற்றும் விசை தெளிப்பான்கள் வழங்கப்பட உள்ளது. ரோட்டோவேட்டர் பொது இன விவசாயிகளுக்கு தலா 1 பாலமேடு மற்றும் மரப்பரை கிராமத்திற்கும், ஆதிதிராவிடர் இன விவசாயிக்கு, 1 கவுண்டம்பாளையம் கிராமத்திற்கும், விசை தெளிப்பான் தலா 1 மல்லசமுத்திரம் மேல்முகம் மற்றும் மல்லசமுத்திரம் கீழ்முகம் கிராமங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ரோட்டவேட்டருக்கு அதிகபட்சமாக ஒரு எண்ணிற்கு, ரூ.60 ஆயிரம் மற்றும் விசை தெளிப்பானுக்கு ஒரு எண்ணிற்கு, ரூ.5,000 மானியமாக வழங்கப்படும். தேவைப்படும் விவசாயிகள் ஒவ்வொரு மாதமும், 1 முதல் 7ம் தேதி வரையிலும், 15ம் தேதி முதல் 21ம் தேதி வரையிலும் உழவர் செயலி மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு மாதமும், 8ம் தேதி மற்றும் 22ம் தேதி நடைபெறும் இணையவழி சரிசம வாய்ப்பு குலுக்கலில் பயனாளிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டு இயந்திரங்கள் வழங்கப்படும்.
பயனாளிகள் வேளாண்மை பொறியியல் துறை மூலம், ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்ட நிறுவனத்தின் இயந்திர மாதிரிகளை தங்கள் விருப்பப்படி தெரிவு செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விபரங்களுக்கு தங்கள் பகுதி உதவி வேளாண்மை அலுவலர் மற்றும் வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தை நேரில் அணுகி பயன்பெறலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.