சத்துணவு துறையில் டேட்டா என்ட்ரி பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
சத்துணவு துறையில் டேட்டா என்ட்ரி பணிக்கு விண்ணப்பிக்க அழைப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 05:07 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
நாமக்கல்
மாவட்ட சத்துணவு திட்டத்தின் கீழ், காலியாக உள்ள டேட்டா என்ட்ரி
ஆப்பரேட்டர் பணிக்கு தகுதியான நபர்களிடமிருந்து, விண்ணப்பங்கள்
வரவேற்கப்படுகின்றன. இப்பணியிடம் முற்றிலும் தற்காலிகமானது.
ஓராண்டு காலத்திற்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் வழங்கப்படும்.
இப்பணிக்குத் தேர்வு
செய்யப்படும் நபர்களுக்கு மாதம், 19 ஆயிரம் ரூபாய் தொகுப்பூதியமாக வழங்கப்படும்.
இப்பணிக்கு
தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள், அரசு அங்கீகரிக்கப்பட்ட
பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். மேலும், கணினியில்
எம்.எஸ்.ஆபீஸ் அனுபவம் பெற்றிருப்பதுடன், கீழ்நிலை தட்டச்சு
ஆங்கிலம், தமிழ் தேர்ச்சியும் பெற்றிருக்க வேண்டும். இதற்கான வயது
வரம்பு, 21 முதல், 40 வரையாகும்.
தகுதியும் விருப்பமும்
உள்ளவர்கள் கல்வி சான்றிதழ் மற்றும் அனுபவ சான்றிதழுடன் வரும், 16ம்
தேதி முதல், 23ம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
வகுப்புரம்பட்டி
அஞ்சல், அம்மா பூங்கா எதிரில் உள்ள சமுதாய கூடத்தில் அமைந்துள்ள,
தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை
அலுவலகத்தில் விண்ணப்பங்களை அளிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.