/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ஆபத்தான மின்கம்பம் அகற்ற வலியுறுத்தல்
ADDED : நவ 09, 2026 05:35 AM
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மல்லசமுத்திரம்:மல்லசமுத்திரம்
அடுத்த கொளங்கொண்டை கிராமத்தில், பருத்திப்பள்ளி-
சூரியகவுண்டம்பாளையம் சாலையில், கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்,
மின்வாரியத்தால் சாலையோரத்தில் பல மின்கம்பங்கள் நடப்பட்டன.
இதில், ஒரு மின்கம்பம் மட்டும் சாலைக்கு மிக அருகாமையில்
அமைந்துள்ளது. இதனால், இரவு நேரங்களில் வரும் வாகன ஓட்டிகள் போதிய
வெளிச்சம் இல்லாமல் மின்கம்பத்தில் மோதி விபத்து நடக்க வாய்ப்பு
உள்ளது.
அதுமட்டுமின்றி, எதிர் திசையில் வரும் வாகனங்களுக்கு வழி
விடும் நோக்கில் வாகன ஓட்டிகள் சாலையை விட்டு சற்று விலகி சென்றால்
மின்கம்பத்தில் மோதி எதிர்பாராத விதமாக விபத்துகள் நடக்க
வாய்ப்புள்ளது. எனவே, ஆபத்தான நிலையில் உள்ள மின்கம்பத்தை சற்று தள்ளி
வேறு இடத்தில் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என மக்கள் கோரிக்கை
விடுத்துள்ளனர்.