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உலக அமைதி வேண்டி திருவிளக்கு பூஜை

உலக அமைதி வேண்டி திருவிளக்கு பூஜை

ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:22 AM

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ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:22 AM

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மங்களபுரம்,:உலக அமைதி வேண்டியும், மக்கள் நலம் பெறவும், மங்களபுரத்தில், 108 பெண்கள் பங்கேற்ற திருவிளக்கு பூஜை மற்றும் அன்னதான நிகழ்ச்சி நடந்தது.

உபநிஷ ஆனந்த மந்தீர் நிறுவனர் ஆத்ம நம்பி ஆசியுடன், ஹிந்து மக்கள் சக்தி இயக்கத்தின் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் செல்வராஜ் தலைமையில் ஆன்மிக விழா, நேற்று நடந்தது. நாமகிரிப்பேட்டை அடுத்த மங்களபுரம்-வாழப்பாடி பிரிவு ரோடு பகுதியில் காலை நிகழ்ச்சிகள் தொடங்கின. உலக அமைதி வேண்டி, 108 பெண்கள் கலந்துகொண்ட சிறப்பு திருவிளக்கு பூஜை நடந்தது.

அதை தொடர்ந்து, மதியம் கலந்துகொண்ட பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. மேலும் பூஜையில் பங்கேற்ற, 108 பெண்களுக்கு புடவை வழங்கப்பட்டது. நிகழ்ச்சியில், மாநில, மாவட்டம் மற்றும் ஒன்றியம் வாரியாக புதிய நிர்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டு பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டன.

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