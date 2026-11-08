நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் வண்டி வேடிக்கை நிகழ்ச்சி கோலாகலம்
நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில் வண்டி வேடிக்கை நிகழ்ச்சி கோலாகலம்
UPDATED : நவ 07, 2026 05:26 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:25 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, நேற்று
முதல் முறையாக நடந்த வண்டி வேடிக்கை நிகழ்ச்சியில், ஏராளமானோர்
வேடமிட்டு பங்கேற்றனர்.
ராசிபுரத்தில் பிரசித்தி பெற்ற நித்திய
சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலில், ஐப்பசி மாத
திருவிழா கடந்த மாதம் பூச்சாட்டுதல் மற்றும் கொடியேற்றத்துடன்
தொடங்கியது. தொடர்ந்து, தினசரி அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், ஆராதனை
மற்றும் பல்வேறு வாகனங்களில் திருவீதி உலா உள்ளிட்ட வழிபாடுகள்
நடந்து வந்தன.
இந்நிலையில், விழாவின் தொடர்ச்சியாக, நேற்று வண்டி
வேடிக்கை நிகழ்ச்சி நடந்தது. அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் வண்டி
வேடிக்கையை தொடங்கி வைத்தார். இக்கோவில் திருவிழா வரலாற்றில் முதல்
முறையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட இந்த வண்டி வேடிக்கை நிகழ்ச்சியில்,
டிராக்டர்கள் மற்றும் வாகனங்களை அலங்கரித்து அதில் புராண மற்றும் சமூக
விழிப்புணர்வு வேடங்களை அமைத்திருந்தனர்.
இதில் ஏராளமான
பொதுமக்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் பல்வேறு தெய்வங்கள், புராண
கதாபாத்திரங்கள் மற்றும் விதவிதமான வேடங்களை அணிந்து
கலந்துகொண்டனர். அலங்கரிக்கப்பட்ட வாகனங்கள், முக்கிய வீதிகள்
வழியாக வலம் வந்ததை அப்பகுதி மக்கள் கண்டு உற்சாகமடைந்தனர். முதல்
முறையாக நடத்தப்பட்ட இந்த வண்டி வேடிக்கை நிகழ்ச்சி பொதுமக்களை
வெகுவாக கவர்ந்தது.