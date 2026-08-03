சிறுவர்களை வேலைக்கு அமர்த்தி மணல் திருடிய 3 பேர் மீது வழக்கு
சிறுவர்களை வேலைக்கு அமர்த்தி மணல் திருடிய 3 பேர் மீது வழக்கு
ADDED : ஆக 03, 2026 05:47 AM
ப.வேலுார்:காவிரி கரையோரத்தில், திருட்டுத்தனமாக மணல் அள்ளுவதாக, ப.வேலுார் போலீசாருக்கு தகவல் வந்தது.
இதையடுத்து, நன்செய் இடையாறு காவிரியாற்று பகுதியில், எஸ்.ஐ., சாந்தகுமார் தலைமையில் போலீசார், கடந்த ஜூலை, 29ல் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, இரண்டு பேர், டூவீலரில் மணல் மூட்டைகளை திருடி சென்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. போலீசாரை கண்டதும் இருவரும் பைக்கை அங்கேயே விட்டுவிட்டு தப்பி ஓடினர்.
போலீசார் துரத்தி பிடித்து, 17 வயது சிறுவனை பிடித்தனர். விசாரணையில் அதே பகுதியை சேர்ந்த நபர்களிடம் கூட்டாக சேர்ந்து, மணல் திருட்டில் ஈடுபட்டது
தெரியவந்தது.
அங்கிருந்த, இரண்டு இரு சக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார், சிறுவன் மீது வழக்குப்பதிவு செய்தனர்.
தொடர் விசாரணையில், நன்செய் இடையாறு பகுதியை சேர்ந்த நபர்கள், சிறுவனை கூலி வேலைக்கு அமர்த்தி ஆற்றில் இருந்து மணல் திருடும் வேலை செய்ததாகவும், இதேபோல் சிறுவர்கள் பலரும் ஆற்றில் மணல் திருட்டில் ஈடுபடுவதாக விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, சிறுவர்களை வேலைக்கு அமர்த்திய நன்செய் இடையாறு பகுதியைச் சேர்ந்த வாசுதேவன், தினேஷ், தேவராஜ் ஆகிய மூவர் மீதும், ப.வேலுார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, தலைமறைவான மூவரையும் தேடி வருகின்றனர்.