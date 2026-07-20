ஏரியில் மீன்பிடி தகராறு இருதரப்பினர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:35 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
அருகே, அக்கரைப்பட்டி பகுதியில் பொதுப்பணித்துறை பராமரிப்பில்
ஏரி அமைந்துள்ளது.
இந்த ஏரியில் மீன்பிடி குத்தகை, கடந்த, 2023ல்
அப்பகுதியை சேர்ந்த கோபாலகிருஷ்ணன், 47,. எடுத்திருந்தார். கடந்த,
17ல் அக்கரைப்பட்டி ஏரிக்கரையில் பொரசல்பட்டியைச் சேர்ந்த மோகன்,
49, அவருடன் வந்த, ஆறு பேருக்கும், கோபாலகிருஷ்ணன் மற்றும் அவரது
அண்ணன் தமிழ்மணி, 49, ஆகியோருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
மீன்பிடி குத்தகை காலம் முடிவடைந்துள்ளதால், ஏரியில் மீன்
பிடிக்கக்கூடாது என, மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.
இதனால் ஏற்பட்ட
தகராறில், தமிழ்மணி தாக்கியதில் மோகன் காயமடைந்து ராசிபுரம் அரசு
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். கோபாலகிருஷ்ணனும்
காயமடைந்து ராசிபுரத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
பெற்று வருகிறார். வெண்ணந்துார் போலீசார் இருதரப்பினர் மீதும்
வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.