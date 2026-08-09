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கோர்ட் வளாகத்தில் போலீசை திட்டிய குற்றவாளி மீது வழக்கு

கோர்ட் வளாகத்தில் போலீசை திட்டிய குற்றவாளி மீது வழக்கு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:58 AM

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ADDED : ஆக 09, 2026 04:58 AM

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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையம் அருகே, மொளசி போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஏட்டாக பணிபுரிந்து வருபவர் சரவணன், 37; இவர், நேற்று முன்தினம், குமாரபாளையம் நீதிமன்றத்திற்கு, குற்ற வழக்கு சம்பந்தமாக நவநீதன், 36, என்ற குற்றவாளியை விசாரணைக்கு அழைத்துச்சென்றார். இவருக்கு வாய்தா போடப்பட்டது.

இதுகுறித்த ஆவணத்தில் கையொப்பம் பெற்று, குற்றவாளியிடம் நகல் ஒன்று கொடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. அதன்படி கொடுத்தபோது குற்றவாளி நவநீதன், 'இதில் இன்ஸ்பெக்டர் கையொப்பம் பெற்று கொடுடா...' என, ஆபாச வார்த்தையில் நீதிமன்ற வளாகத்தில் திட்டியுள்ளார்.

இதுகுறித்து, ஏட்டு சரவணன் அளித்த புகார்படி, குமாரபாளையம் போலீசார், குற்றவாளி நவநீதன் மீது தகாத வார்த்தையில் பேசியது; பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தது; மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியது உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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