கணவர் இறந்ததாக சான்றிதழ் மனைவி மீது வழக்கு

UPDATED : அக் 27, 2026 08:50 PM
ADDED : அக் 27, 2026 07:58 PM
ப.வேலுார்: நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுாரை சேர்ந்தவர் பாபு, 53. டெய்லர். இவரது மனைவி ரேவதி, 45. தம்பதிக்கு, இரண்டு குழந்தைகள். குடும்ப தகராறு காரணமாக, பாபுவை பிரிந்த ரேவதி, சேலம் மாவட்டம், தலைவாசல் சிறுவாச்சூரில், பாபுவுக்கு சொந்தமான பூர்வீக சொத்தை, 'அவர் இறந்துவிட்டதாக கூறி, போலி சான்றிதழ் தயாரித்து, சட்டவிரோதமாக விற்றுள்ளார்.
இதையறிந்த பாபு, ப.வேலுார் தாலுகா அலுவலகத்தில் வருவாய் துறை அதிகாரிகளிடம் புகாரளித்தார், ஆனால், நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
பாபு, குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். நீதிமன்ற உத்தரவில், ப.வேலுார் போலீசார், ரேவதி மீது மட்டும் வழக்கு பதிந்தனர்.
இந்நிலையில், 'இறப்பு சான்றிதழை ரத்து செய்து, போலி ஆவணங்கள் தயாரித்து முறைகேடு செய்ய உடந்தையாக இருந்த வருவாய் துறை அதிகாரிகள் மீது, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என, பாபு கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
ப.வேலுார் தாசில்தார் காரல் மார்க்ஸ் கூறுகையில், ''உயிருடன் இருக்கும் நபருக்கு, இறப்பு சான்றிதழ் வழங்கியது குறித்து, விசாரணை நடக்கிறது,'' என்றார்.