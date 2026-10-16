நாமக்கல்லில் 4 கடைகளின் பூட்டை உடைத்து பணம், மொபைல் திருட்டு
நாமக்கல்லில் 4 கடைகளின் பூட்டை உடைத்து பணம், மொபைல் திருட்டு
ADDED : அக் 16, 2026 06:42 AM
நாமக்கல்,:நாமக்கல்லில், நான்கு கடைகளின் பூட்டை உடைத்து பணம், மொபைல்போன்களை மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றுள்ளனர்.
நாமக்கல் நகரில், சேலம் சாலையில் ஏராளமான வணிக நிறுவனங்கள், ஜவுளி கடைகள், மொபைல்போன் விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் லாரி டிரான்ஸ்போர்ட் அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன.
இந்நிலையில் நேற்று அதிகாலை, 3:00 மணியளவில் சேலம் சாலையில், பழைய ஆர்.டி.ஓ., அலுவலகம் அருகேயுள்ள காம்ப்ளக்சில், அடுத்தடுத்து வரிசையாக உள்ள கடைகளின் பூட்டுகளை மர்ம நபர்கள் உடைத்துள்ளனர்.
அங்குள்ள ஒரு மொபைல்போன் விற்பனை கடையின் பூட்டை உடைத்து, உள்ளே புகுந்த மர்ம நபர்கள், கல்லாப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த, 3,000 ரூபாய் மற்றும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்த, 10 மொபைல்போன்களை திருடிச் சென்றுள்ளனர். அருகிலேயே செயல்படும் மற்றொரு மொபைல்போன் கடைக்கு சென்ற மர்ம நபர்கள், அங்குள்ள பூட்டை உடைத்து, மேஜை டிராயரில் இருந்த, 10 ஆயிரத்து, 500 ரூபாயை திருடினர்.
மேலும் பக்கத்தில் உள்ள துணிக்கடை ஒன்றின் பூட்டை உடைத்து, அங்கிருந்து, 15 ஆயிரம் ரூபாய் மற்றும் புதிய துணிகளை அள்ளிச் சென்றனர். பின்னர், அதே பகுதியில் உள்ள, லாரி புக்கிங் அலுவலகத்தின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்றனர். அங்கு பணம் இல்லாததால் ஏமாற்றமடைந்து தப்பிச் சென்றனர்.
நேற்று காலை வழக்கம்போல, கடைகளை திறப்பதற்காக உரிமையாளர்கள், ஊழியர்கள் வந்தனர். அப்போது பூட்டுகள் உடைக்கப்பட்டு, கதவுகள் திறந்து கிடந்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். உள்ளே சென்று பார்த்தபோது பணம், மொபைல்போன், துணிகள் திருட்டு போயிருந்தது தெரிய வந்தது. இதுகுறித்து கடை உரிமையாளர்கள், நாமக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அளித்த புகார்படி, கைரேகை நிபுணர்கள் கடைகளின் பூட்டு, மேஜை மற்றும் கல்லாப்பெட்டிகளில் பதிவாகியிருந்த தடயங்களை பதிவு செய்தனர்.
அப்பகுதியில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை வைத்து, நாமக்கல் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.