மளிகை கடையில் கொள்ளை 'சிசிடிவி' காட்சிகளால் பரபரப்பு
மளிகை கடையில் கொள்ளை 'சிசிடிவி' காட்சிகளால் பரபரப்பு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:43 AM
நாமக்கல்:மளிகை
கடைக்குள், ஹெல்மெட்டுடன் புகுந்த மர்ம நபர்கள், ஒரு லட்சம் ரூபாயை
கொள்ளை அடித்து செல்லும், 'சிசிடிவி' காட்சி வெளியாகி பரபரப்பை
ஏற்படுத்திஉள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், மாணிக்கம்பாளையத்தில்
அமீர் என்பவர் மளிகை கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது மளிகை கடைக்கு,
கடந்த, 16 காலை, 10:00 மணிக்கு, 'ஹெல்மெட்'டுடன் சென்ற இருவர், மளிகை
பொருட்களை வாங்குவதுபோல் நோட்டமிட்டனர். இதையடுத்து, கடந்த, 17
அதிகாலை, 1:30 மணிக்கு, 'ஹெல்மெட்'டுடன் வந்தவர்கள், அமீரின் கடையின்
பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து, ஒரு லட்சம் ரூபாயை கொள்ளையடித்து
சென்றனர்.
போகும்போது கடையில் இருந்த, 'சிசிடிவி' கேமராவை வேறு
பக்கம் திருப்பி வைத்துவிட்டு தப்பி சென்றனர். இந்நிலையில், மர்ம
நபர்கள் இருவரும், 'ஹெல்மெட்' அணிந்து கொண்டு மளிகை கடைக்குள் புகுந்து
பணத்தை திருடி செல்லும் சம்பவம், 'சிசிடிவி' கேமராவில் பதிவாகி
இருந்தது.
மளிகை கடை உரிமையாளரான அமீர் கொடுத்த புகார்படி,
வேலகவுண்டம்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, மர்ம நபர்களை தேடி
வருகின்றனர். இச்சம்பவம், சமூக வெளியாகி
பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.