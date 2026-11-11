பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் மீது தாக்குதல் 'சிசிடிவி' காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பு
பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர் மீது தாக்குதல் 'சிசிடிவி' காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பு
ADDED : நவ 10, 2026 04:44 AM
ராசிபுரம்; ராசிபுரம் அருகே, பெட்ரோல் பங்க் ஊழியர்களை, கும்பல் ஒன்று தாக்கிய, 'சிசிடிவி' காட்சிகள் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ராசிபுரம் அடுத்த சிங்களாந்தபுரம் பகுதியில் இந்தியன் ஆயில் பெட்ரோல் பங்க் செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு வழக்கம் போல் ஊழியர்கள், நேற்று முன்தினம் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு டூவீலரில், இரண்டு பேர் பெட்ரோல் போட வந்தனர்.
பெட்ரோல் நிரப்பும் போது பணியிலிருந்த ஊழியர்களுக்கும், அந்த நபர்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. அதனை தொடர்ந்து அங்கிருந்து சென்ற அவர்கள் சிறிது நேரம் கழித்து மேலும், நான்கு பேரை அழைத்துக்கொண்டு மீண்டும் பெட்ரோல் பங்கிற்கு வந்தனர்.
மொத்தம், ஆறு பேர் கொண்ட அந்த கும்பல், அங்கு பணியாற்றும், இரண்டு ஊழியர்களை தாக்கினர். இதனால் பயந்து போன ஊழியர் ஒருவர், அங்கிருந்து தப்பித்து பங்கில் உள்ள ஒரு அறைக்குள் சென்று கதவை உள்பக்கமாக பூட்டிக்கொண்டார்.
இதையடுத்து அந்த ஊழியரை தாக்குவதற்காக பூட்டிய அறையின் வெளிக்கதவை உடைக்க அந்த கும்பல் முயன்றனர். அவர்களால் கதவை உடைக்க முடியாத நிலையில், ஆத்திரமடைந்த கும்பல் அருகில் இருந்த கண்ணாடி கதவை கையால் குத்தி உடைத்தனர். இதில் கண்ணாடி உடைந்து தாக்கிய நபரின் கையில் காயம் ஏற்பட்டு ரத்தம் கொட்டியது.
அதன் பிறகும் அவர்கள், தொடர்ந்து ஊழியர்களிடம் வாக்கு
வாதத்தில் ஈடுபட்டுவிட்டு அங்கிருந்து சென்றனர்.
பெட்ரோல் பங்கில் நடந்த இந்த தாக்குதல் சம்பவம் அங்கிருந்த, 'சிசிடிவி' கேமராவில் பதிவாகி தற்போது வெளியாகி அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது குறித்து பேளுக்குறிச்சி போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.