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மனவளக்கலை பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு சான்றிதழ்

மனவளக்கலை பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு சான்றிதழ்

ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:59 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 05:59 AM

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நாமக்கல்:மனவளக்கலை மன்றம் மற்றும் அறிவுத்திருக்கோயில் சார்பில், மனவளக்கலை பயிற்சி முடித்தவர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் விழா, நாமக்கல்லில் நடந்தது.

மனவளக்கலை மன்ற அறக்கட்டளை நிர்வாக அறங்காவலர் உதயகுமார் தலைமை வகித்தார். சேலம் மண்டல தலைவர் தங்கவேல், தாளாளர்கள் நந்தகுமார், தவஸ்ரீ ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாதவன், மனவளக்கலை பயிற்சிகளை நிறைவு செய்த பயிற்சியாளர்களுக்கு சான்றிதழ்கள் வழங்கி பாராட்டினார்.நாமக்கல் அறிவுத்திருக்கோவில் செயலாளர் சுப்ரமணியன், ரெட் கிராஸ் மாவட்ட செயலாளர் ராஜேஸ்கண்ணன், நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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