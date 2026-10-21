ராசிபுரம் மின் நிலையத்தில் மின்தடை நேரத்தில் மாற்றம்
ராசிபுரம் மின் நிலையத்தில் மின்தடை நேரத்தில் மாற்றம்
ADDED : அக் 21, 2026 05:24 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
துணை மின்நிலையத்தில் மாதந்தோறும் சீரான மின் வினியோகம் வழங்கும்
நோக்கில் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவது வழக்கம். இந்த
பராமரிப்பு பணிகளின் போது வழக்கமாக, காலை, 9:00 மணியில் இருந்து மாலை,
5:00 மணி வரை மின் வினியோகம் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டு வந்தது.
இந்நிலையில்,
நடப்பு மாதத்திற்கான மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி நேற்று, 21ல் நடக்கும்
என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. வழக்கமாக நாள் முழுவதும் முழு நேர
மின்தடை செய்யப்பட்டு வந்த சூழலில், சமீப காலமாக மற்ற நாட்களிலும்
தொடர் மின் பராமரிப்பு பணிகளுக்காக அவ்வப்போது மின்தடை
செய்யப்பட்டு வந்தது. இதனால் பொதுமக்களுக்கும், வணிக
நிறுவனங்களுக்கும் ஏற்படும் பாதிப்புகளை குறைக்கும் வகையில்
தற்போது மின்தடை நேரத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன்படி,
நேற்று காலை, 9:00 மணி முதல், மதியம், 2:00 மணி வரை மட்டுமே மின்
நிறுத்தம் செய்யப்படும் என மின் வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டது. இதன்
காரணமாக ராசிபுரம் நகரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராம
பகுதிகளில், இன்று காலை, 9:00 மணியில் இருந்து, மதியம், 2:00 மணி வரை
மட்டுமே மின்தடை அமலில் இருக்கும்.