நாட்டுக்கோழி விலை உயர்வு

ADDED : அக் 12, 2026 05:16 AM
ப.வேலுார்:ப.வேலுார், சுல்தான்பேட்டையில் வாரந்தோறும் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை, 5:00 மணிக்கு நாட்டுக்கோழி சந்தை கூடுவது வழக்கம்.
அதன்படி,
நேற்று கூடிய சந்தையில், பரமத்தி, ப.வேலுார், மோகனுார், நாமக்கல்,
திருச்செங்கோடு, கந்தம்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இருந்து,
விவசாயிகள், வியாபாரிகள் நாட்டுக்கோழிகளை விற்பனைக்கு கொண்டு
வந்தனர்.
கடந்த வாரம், நாட்டுக்கோழி ஒரு கிலோ, 400 ரூபாய்க்கு
விற்றது. தற்போது, கிலோவுக்கு, 200 ரூபாய் கூடுதலாகி, 600
ரூபாய்க்கும், கிராஸ் நாட்டுக்கோழி, 250 ரூபாய்க்கு விற்றது, 350
ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
சில வாரங்களாக
நாட்டுக்கோழி விலை சரிந்து வந்தது. அதனால், நேற்று விவசாயிகள்,
வியாபாரிகள் நாட்டுக்கோழியை அதிகளவில் விற்பனைக்கு கொண்டு
வரவில்லை. ஆனால், வாடிக்கையாளர்கள் அதிகளவில் வந்ததால்,
நாட்டுக்கோழி விற்பனை சூடுபிடித்து விலை அதிகரித்தது.