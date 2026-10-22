முதல்வர் கோப்பை கால்பந்து போட்டி

ADDED : அக் 19, 2026 06:19 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், முதல் வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டு போட்டி, கடந்த செப்.,
மாதம் தொடங்கி நடந்து வருகிறது. மாநில அளவிலான பள்ளி
மாணவர்களுக்கான கால்பந்து போட்டி, நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலக
பெருந்திட்ட வளாகத்தில் உள்ள மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில் நடந்து
வருகிறது.
மதுரை, நீலகிரி, தஞ்சாவூர், கன்னியாகுமரி என, நான்கு
மாவட்டங்களை சேர்ந்த அணிகள் பங்கேற்று விளையாடி வருகின்றன. இதில்
ஒவ்வொரு அணியும், நான்கு அணிகளுடன் மோதுகின்றன. இதில் இரு அணிகளை
வெல்லும் அணி முதலிடம் பிடிக்கிறது.அந்த அணி வீரர்களுக்கு, தலா,
75,000 ரூபாய் வீதம் பரிசுத்தொகை, சான்றிதழ், கோப்பை வழங்கப்பட
உள்ளது. 2-ம் இடம் பிடிக்கும் அணி வீரர்களுக்கு, தலா, 50,000 ரூபாய்
பரிசு தொகை, சான்றிதழ், மூன்றாம் இடம் பிடிக்கும் அணி வீரர்களுக்கு,
தலா, 25,000 ரூபாய் பரிசு தொகை, சான்றிதழ் வழங்கப்பட உள்ளது. பரிசு
வழங்கும் விழா, நாளை நடைபெற உள்ளது. தொடர்ந்து, 21ல் பள்ளி
மாணவியருக்கான மாநில கால்பந்து போட்டி தொடங்கி, 27 வரை நடக்க உள்ளது.