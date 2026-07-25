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குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆய்வு கூட்டம்

குழந்தைகள் பாதுகாப்பு ஆய்வு கூட்டம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:41 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:41 AM

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நாமக்கல்:நாமக்கல் கலெக்டர் அலுவலகத்தில், மாவட்ட குழந்தைகள் நலன் மற்றும் சிறப்பு சேவைகள் துறை, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு சார்பில், குழந்தைகள் நலன் சார்ந்த தொடர்புடைய துறைகளுக்கான ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.

தமிழக குழந்தை உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணைய தலைவர் விஜயா, உறுப்பினர்கள் கசிமீர் ராஜ், டாக்டர் மோனா மட்டில்டா பாஸ்கர், செல்வேந்திரன் ஆகியோர் தலைமை வகித்தனர். டி.ஆர்.ஓ., சரவணன் முன்னிலை வகித்தார்.

கூட்டத்தில், குழந்தைகள் நலன் தொடர்புடைய துறை அலுவலர்களிடம், குழந்தைகள் நலன் சார்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

மேலும், கட்டாய கல்வி உரிமைச்சட்டம், பள்ளி இடைநிற்றலான குழந்தைகள், குழந்தை திருமணம், போக்சோ வழக்குகள், இளம் வயது கர்ப்பம் மற்றும் குழந்தை தொழிலாளர் முறை ஆகியவற்றை தடுப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ள அறிவுரை வழங்கப்பட்டது.

மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாதவன், மாவட்ட நல அலுவலர் பூங்கொடி, மாவட்ட சமூக நல அலுவலர் காயத்திரி, மாவட்ட திட்ட அலுவலர் போர்ஷியா ரூபி, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் பிரியா, கூடுதல் எஸ்.பி., விஜயராகவன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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