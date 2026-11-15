குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம் 1.21 லட்சம் மாணவர்களுக்கு 'கேக்'
குழந்தைகள் தின கொண்டாட்டம் 1.21 லட்சம் மாணவர்களுக்கு 'கேக்'
ADDED : நவ 14, 2026 06:18 AM
நாமக்கல்:குழந்தைகள்
தினத்தையொட்டி, தமிழக அரசு சார்பில், பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கேக்,
வாழ்த்து அட்டை வழங்கும் நிகழ்ச்சி, நடந்தது.
ப.வேலுார் தாலுகா
பாண்டமங்கலம் அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி,
சேந்தமங்கலம் தாலுகா,
வளையப்பட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நடந்த நிகழ்ச்சிக்கு,
கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்தார். மாவட்ட
கண்காணிப்பு அலுவலரும்,
சிறுபான்மையினர் நல ஆணையருமான ஆசியா மரியம் முன்னிலை வகித்தார்.
தமிழக வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன்
கலந்துகொண்டு, பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு கேக்குகள், குழந்தைகள் தின
வாழ்த்து அட்டைகளை வழங்கினார்.
அப்போது, அவர் பேசியதாவது:
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், 1,088 பள்ளிகளை சேர்ந்த, ஒரு லட்சத்து, 21,334 மாணவ,
மாணவியருக்கு கேக் வழங்கப்பட்டது. விளையாட்டு, கல்வி ஆகிய, இரண்டு
துறைகளிலும் மாணவ, மாணவியர் சாதனை படைக்க வேண்டும். படைப்பாற்றல்
இருக்கும் போது தான், ஒவ்வொருவரும் தங்களின் தனிதிறமைகளை உலகிற்கு
காட்ட முடியும். தனித்திறமை என்பது படிப்பில் மட்டுமோ, விளையாட்டில்
மட்டுமோ இல்லை. உங்களுக்கு எதில் ஆர்வம் உள்ளதோ அதை அழகாக திறம்பட
செய்யுங்கள். நீங்கள் நிச்சயமாக சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
மாவட்ட
முதன்மை கல்வி அலுவலர் மாதவன், ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள்
மாவட்ட திட்ட அலுவலர் போர்ஷியா ரூபி, அரசுத்துறை அலுவலர்கள் உள்பட
பலர் பங்கேற்றனர்.