ADDED : நவ 07, 2026 05:24 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
அடுத்த ஆட்டையாம்பட்டி பிரிவு சாலையில், சமத்துவபுரம்
அமைந்துள்ளது. அனைத்து சமுதாய மக்களும் ஒற்றுமையுடன் வசிக்கும்
நோக்கில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த சமத்துவபுரத்தில், 100க்கும்
மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில் வசிக்கும்
பொதுமக்களின் தினசரி குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக நிலத்தடி
நீர் தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், அந்த நிலத்தடி
நீர்தொட்டி மீது, சமதளமாக கான்கிரீட் தளம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
உட்காருவதற்கு வசதியான இடமாக இருப்பதால், இதை சிலர் தவறாக
பயன்படுத்தி வருகின்றனர். மாலை நேரம் தொடங்கியதும் அப்பகுதிக்கு
வரும், 'குடி'மகன்கள் பலர், அந்த கான்கிரீட் தளம் மீது அமர்ந்து மது
அருந்த தொடங்கி விடுகின்றனர். தொடர்ந்து, இரவு, 11:00 மணி வரை யாராவது
சிலர் மாறி மாறி அங்கு அமர்ந்துகொண்டு மது அருந்துவதோடு,
பொதுமக்களுக்கு இடையூறு ஏற்படுத்தும் வகையில் தகாத வார்த்தைகளால்
பேசி சத்தமிட்டு வருகின்றனர். இதனால் அந்த வழியாக நடந்து செல்லும்
பொதுமக்கள், முதியவர்கள் பெரிதும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக,
பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு சென்றுவிட்டு மாலை நேரங்களில் வீடு
திரும்பும் பெண் குழந்தைகள் அவ்வழியாக நடந்துவர முடியாமல் பயத்தில்
உள்ளனர். பெண்கள் தனியாக இந்த பாதையில் செல்லவே தயங்கும் சூழல்
ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, சமத்துவபுரத்தில் உள்ள நிலத்தடி தொட்டி
பகுதியில், 'குடி'மகன்கள் அமர்ந்து மது குடிப்பதை தடுத்து நிறுத்த
போலீசார் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் மற்றும்
சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.