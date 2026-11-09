அல்லேரி முனியப்பன் கோவிலில் 'குடி'மகன்கள் அட்டகாசத்தால் அவதி
அல்லேரி முனியப்பன் கோவிலில் 'குடி'மகன்கள் அட்டகாசத்தால் அவதி
ADDED : நவ 09, 2026 05:43 AM
வெண்ணந்துார்:வெண்ணந்துார்
ஒன்றியம், தொட்டியவலசு ஊராட்சி அருகே அமைந்துள்ள அல்லேரி
முனியப்பன் கோவிலில், 'குடி'மகன்களின் தொல்லை அதிகரித்து வருவதால்
பொதுமக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர்.
வெண்ணந்துார் ஒன்றியம்,
தொட்டியவலசு ஊராட்சி அருகே அல்லேரி முனியப்பன் கோவில்
அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலுக்கு நாமக்கல், சேலம் ஆகிய, இரண்டு
மாவட்டங்களில் இருந்தும் பக்தர்கள் தினசரி வந்து செல்கின்றனர்.
அமாவாசை, வெள்ளிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை உள்ளிட்ட நாட்களில்
பக்தர்கள் வந்து செல்வது வழக்கம். முக்கியமாக அங்கேயே பக்தர்கள்
ஆடு, கோழி பலியிட்டு உணவு சமைத்து சாப்பிட்டு செல்கின்றனர்.
வனப்பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள இக்கோவிலுக்கு செல்லும் வழியில்
அடர்ந்த மரங்கள் இருப்பதால் இப்பகுதி அமைதியாக காணப்படும்.
இப்பகுதியை,
'குடி'மகன்கள் ஆக்கிரமித்துக்கொண்டு, கூட்டம் கூட்டமாக வந்து
பட்டாக்கத்தியில் கேக் வெட்டுவது, மது அருந்திவிட்டு தற்கொலை
செய்து கொள்வது என பல்வேறு சட்ட விரோத நிகழ்வுகள் நடக்கின்றன. கடந்த
சில நாட்களுக்கு முன், சேலத்தை சேர்ந்த வெள்ளி தொழிலாளி, கடன்
பிரச்னையால் அல்லேரி முனியப்பன் கோவிலில் வந்து பெட்ரோல் ஊற்றி தீ
வைத்துக்கொண்டார். வனப்பகுதியில் உள்ளதால், பகல் நேரத்தில் கூட
பெண்கள் தனியாக கோவிலுக்கு செல்ல பயப்படும் சூழல் உள்ளது.
போலீசார்
மது குடிக்க கூடாது என அறிவிப்பு பலகை வைத்திருந்தாலும், யாரும் அதை
கண்டுகொண்டதாக தெரியவில்லை. எனவே போலீசார் தொடர்ந்து அப்பகுதியில்
ரோந்து சென்று கண்காணித்து மது அருந்துபவர்கள் மீது நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும் என, கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.