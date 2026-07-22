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குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்கக்கோரி மா.கம்யூ., பஞ்., ஆபீஸ் முற்றுகை

குடிநீர் பிரச்னையை தீர்க்கக்கோரி மா.கம்யூ., பஞ்., ஆபீஸ் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:54 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:54 AM

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மல்லசமுத்திரம்,:மல்லசமுத்திரம் யூனியன், மரப்பரை பஞ்., வையப்பமலை, சந்தைப்பேட்டை மற்றும் மலைக்காவல் அம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில், 100க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளில் மக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதியில், சில மாதங்களாகவே முறையான குடிநீர் வினியோகம் செய்வதில்லை. 15 நாளுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே குடிநீர் வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள் சிரமத்துக்கு ஆளாகி வந்தனர்.

அதுமட்டுமின்றி, மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டிகளை சுத்தம் செய்யாமல் குடிநீர் வினியோகம் செய்வதால் குடிநீரில் அதிகளவில் புழுக்கள் வருகின்றன. சுத்தமான குடிநீர் கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க கோரியும், குடிநீர் பற்றாக்குறையை தீர்க்க கோரியும், ஊராட்சி மன்ற அலுவலகத்தில் பலமுறை மக்கள் புகார் அளித்திருந்தும் இதுவரையில் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. இந்நிலையில், நேற்று, திடீரென பொதுமக்கள் ஒன்று கூடி, மா.கம்யூ., கட்சியின் மாவட்ட குழு உறுப்பினர் பழனியம்மாள் தலைமையில், மரப்பரை பஞ்., அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தொடர்ந்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த மல்லசமுத்திரம் துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வெங்கடாசலம், பஞ்., செயலாளர் ராஜா, எலச்சிபாளையம் எஸ்.ஐ., வருதராஜ் உள்ளிட்டோர் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, சீரான குடிநீர் வினியோகம் செய்வதாக உறுதியளித்ததன்பேரில் போராட்டம் கைவிடப்பட்டது.

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