கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களில் இணைப்பதிவாளர் ஆய்வு

ADDED : அக் 09, 2026 04:32 AM
பரமத்தி:பரமத்தி
வட்டாரத்தில் உள்ள, பாலப்பட்டி தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன்
சங்கம் மற்றும் புன்செய் இடையாறு கீழ்முகம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு
கடன் சங்கம் ஆகிய, 2 சங்கங்கள் மற்றும் அதன் கட்டுப்பாட்டில் இயங்கி
வரும் ரேஷன் கடைகளில், நாமக்கல் மண்டல கூட்டுறவு சங்கங்களின்
இணைப்பதிவாளர் அருளரசு நேற்று ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது,
கூட்டுறவு கடன் சங்கங்களின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ரேஷன் கடைகளில்
இணைக்கப்பட்டுள்ள குடும்ப அட்டைகளின் எண்ணிக்கையை கணக்கில் கொண்டு,
புதிய மகளிர் சுய உதவிக்குழுக்களை உருவாக்க வேண்டும். அந்த
குழுக்களுக்கு அரசின் 'சிங்கப்பெண்கள்' திட்டத்தின் கீழ், தேவையான
கடனுதவிகளை வழங்கிட உரிய நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுரை வழங்கினார்.
தொடர்ந்து,
கிடங்குகளில் விவசாயிகளின் தேவைக்காக இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ள
உரங்களின் தரம் மற்றும் பல்வேறு வகையான வேளாண் இயந்திரங்களின்
பயன்பாட்டு நிலையையும் பார்வையிட்டார். பின்னர், ரேஷன் கடைகளுக்கு
சென்ற அவர், அங்கு மக்களுக்கு வினியோகம் செய்வதற்காக
வைக்கப்பட்டிருந்த அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மற்றும் மக்களுக்கு
வழங்கப்பட்ட பொருட்களை மீண்டும் எடை போட்டு சரிபார்த்தார்.
ஆய்வின்போது, பரமத்தி வட்டார கூட்டுறவு சார்
பதிவாளர்
மற்றும் கள அலுவலர் சுகன்யா, கூட்டுறவு சார்பதிவாளர் மற்றும் பொது
வினியோக திட்ட அலுவலர் சாலினி, சங்க செயலாளர்கள், கூட்டுறவுத்துறை
பணியாளர்கள் உடன் இருந்தனர்.