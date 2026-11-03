/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/சேவல் சண்டை 3 வாலிபர் கைது
ADDED : நவ 02, 2026 05:53 AM
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மோகனுார்:மோகனுார்
போலீஸ் எல்லைக்குட்பட்ட பகுதியில் அனுமதியின்றி சேவல் சண்டை
நடப்பதாக, போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. எஸ்.ஐ., சீனிவாசன்
தலைமையில், எஸ்.ஐ.,க்கள் செல்வம், சுப்ரமணியன் மற்றும் போலீசார்
சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, மோகனுார் டவுன்
பஞ்.,க்குட்பட்ட மணியங்காளிப்பட்டி புதுக்காலனி சுடுகாட்டில், பணம்
வைத்து சேவல் சண்டை நடப்பது தெரியவந்தது. போலீசாரை கண்டதும், சேவல்
சண்டையில் ஈடுபட்டிருந்தவர்கள் தப்பி ஓடி தலைமறைவாகினர்.
அவர்களில்,
3 பேரை போலீசார் சுற்றி வளைத்து கைது செய்தனர். விசாரணையில், கரூர்
மாவட்டம், ஆத்துாரை சேர்ந்த பாரதி, 23, கரூரை சேர்ந்த பாலசுப்ரமணி, 28,
விக்னேஷ், 28 ஆகியோர் என்பது தெரியவந்தது. அவர்களை கைது செய்த
போலீசார், 3 சேவல்கள், 300 ரூபாய் பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர்.