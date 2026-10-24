ரூ.219 கோடி மதிப்பில் மாநகராட்சி வளர்ச்சி பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு
ரூ.219 கோடி மதிப்பில் மாநகராட்சி வளர்ச்சி பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : அக் 23, 2026 06:15 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பகுதியில், ரூ.219 கோடி மதிப்பில் நடந்து
வரும் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப்பணிகளை, கலெக்டர் மதுபாலன் நேற்று
நேரில் ஆய்வு செய்தார்.
நாமக்கல் மாநகராட்சியில், அடிப்படை தேவைகளை
பூர்த்தி செய்யவும், உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்தவும்,
பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, வளர்ச்சி
பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில், மாநகராட்சிக்கு
உட்பட்ட வார்டு எண், 2, முதலைப்பட்டி பகுதியில் சிறப்பு நிதியின் கீழ்
ரூ. 3.95 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிதாக மண்டல அலுவலகம் கட்டும் பணி
நடந்து வருகிறது. இப்பணிகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து கலெக்டர்
மதுபாலன் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
பாதாள சாக்கடை பணி
தமிழ்நாடு
நகர்ப்புற சாலைகள் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மேம்பாட்டு திட்டத்தின்
கீழ் ரூ. 211.83 கோடி மதிப்பில், ராஜிவ்காந்தி நகர் பகுதியில் நவீன
தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தினசரி, 11.13 மில்லியன் லிட்டர் திறன்
கொண்ட கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் மற்றும் கழிவுநீர் சேகரிப்பு
பணிகள் நடந்து வருகின்றன. மேலும், பாதாள சாக்கடை திட்ட பணிகள்,
சின்னமுதலைப்பட்டி பகுதியில் பம்பிங் ஸ்டேஷன் அமைக்கும் பணி,
பொன்நகர் மேற்கு காலனி பகுதியில் கழிவுநீர் இணைப்பு வழங்கும் பணிகள்
முழுவீச்சில் நடந்து வருகின்றன. இந்த பணிகளையும் கலெக்டர் ஆய்வு
செய்தார்.
முதல்வர் படைப்பகம்
தொடர்ந்து, நாமக்கல் துறையூர்
ரோட்டில் கல்வி நிதி திட்டத்தின் கீழ் ரூபாய், 3.10 கோடி மதிப்பீட்டில்
அமைக்கப்பட்டுள்ள முதல்வர் படைப்பகத்தை கலெக்டர் பார்வையிட்டார்.
அப்போது, பணிகளை விரைவாகவும், தரமாகவும் முடித்து மக்கள்
பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, சம்பந்தப்பட்ட
அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார். ஆய்வின்போது மாநகராட்சி
கமிஷனர் செல்வபாலாஜி மற்றும் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.