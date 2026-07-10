/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/திட்ட பணிகளை கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:26 AM
அ நிறம் | அளவு
பள்ளிப்பாளையம்:பள்ளிப்பாளையம்
அருகே ஆலாம்பாளையம் டவுன் பஞ்.,க்கு உட்பட்ட, ஆயக்காட்டூர்
பகுதியில் தமிழ்நாடு நகர்புற வாழ்விட மேம்பாட்டு வாரியம் சார்பில்,
ஆசிய வளர்ச்சி வங்கி நிதியுதவியுடன் நகர்ப்புற ஏழை மக்கள் பயன்பெறும்
வகையில், நிலையான ஒருங்கிணைந்த வீடுகள் வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ்,
ரூ.81.58 கோடி மதிப்பீட்டில், 520 எண்ணிக்கையில் அடுக்குமாடி
குடியிருப்பு கட்டப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், எஸ்.பி.பி., காலனி
பகுதியில் நபார்டு திட்டத்தின் கீழ் எஸ்.பி.பி., காலனி சாலை முதல்
வெள்ளிகுட்டை சாலை வரை ரூ.47.51 லட்சம் மதிப்பில் சாலை அமைக்கும் பணி
நடந்து வருகிறது. இப்பணிகளை மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலன் ஆய்வு
செய்தார்.