வரைவு எழுதும் திறன்களை மேம்படுத்தணும் ஆட்சிமொழி கருத்தரங்கில் கலெக்டர் பேச்சு
வரைவு எழுதும் திறன்களை மேம்படுத்தணும் ஆட்சிமொழி கருத்தரங்கில் கலெக்டர் பேச்சு
ADDED : நவ 14, 2026 06:20 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
கவிஞர் ராமலிங்கம் அரசு மகளிர் கலை கல்லுாரி கலையரங்கில், தமிழ்
வளர்ச்சித்துறை சார்பில், மாவட்ட நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் அரசு
பணியாளர்களுக்கான ஆட்சிமொழி கருத்தரங்கு நிறைவு விழா நடந்தது.
கலெக்டர் மதுபாலன் தலைமை வகித்து பேசியதாவது:
நாமக்கல்
மாவட்டத்தில், 2026-27ம் ஆண்டிற்கான ஆட்சிமொழி பயிலரங்கம்,
கருத்தரங்கம், இரண்டு நாட்கள் நடந்தது. நாம் எதை, எப்படி
பயன்படுத்துகிறோம் என்பதுதான், இந்த இரண்டிற்கும் உள்ள
முக்கியமான வேறுபாடு.
பொதுவாக, இன்று சமூக வலைதளங்களை
பார்த்தாலே, தமிழக அரசில் இருக்கக்கூடிய முதல்வர், அமைச்சர்கள்
மற்றும் அரசு திட்டங்கள் தொடர்பான செய்திகள் அனைத்தும், பொதுமக்களை
சென்றடையும் வகையில் இருக்க வேண்டும். ஆனால், அது பல நேரங்களில் தவறாக
புரிந்து கொள்ளப்படும் விஷயமாக மாறிவிடுகிறது. சாதாரணமாக நாம்
பார்க்கும்போது, ஒரு தாசில்தார் அலுவலகமோ அல்லது ஒரு அரசு
அலுவலகமோ, ஒரு தகவலை வெளியிடும்போது, அதை நாம் எந்த அளவுக்கு
சரியாக கொண்டு செல்கிறோம், அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்பதை நாம்
தெளிவாக சொல்ல வேண்டும்.
ஆனால், நாம் நேரடியாக பேச முடியாது.
எழுத்து வடிவில் சொல்லும்போது, அரசு பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள்
மிகவும் முக்கியம். நம் குறிப்பு வரைதல் திறன், செய்தி வரைவு திறன், ஆவண
வரைவு திறன் உள்ளிட்ட வரைவு எழுதும் திறன்களை மேம்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.