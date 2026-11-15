வேளாண் கல்லுாரி மாணவர் கிராமப்புற அனுபவ பயிற்சி

ADDED : நவ 14, 2026 06:09 AM
எலச்சிபாளையம்:நாமக்கல்லில்
செயல்படும் தனியார் வேளாண் கல்லுாரியில் படிக்கும், இறுதியாண்டு
மாணவர்கள், பாடத்திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக கிராமப்புற அனுபவ வேளாண்
பயிற்சி மேற்கொள்வதற்காக, எலச்சிப்பாளையம் ஊராட்சி
ஒன்றியத்திற்கு வருகைபுரிந்தனர்.
அவர்கள், கிளாபாளையம்
கிராமத்தில் உள்ள விவசாயிகளுக்கு, அடிப்படை பயிற்சியளித்தனர்.
மேலும், உஞ்சனை கிராமத்தில் உள்ள நிலக்கடலை உழவர் உற்பத்தியாளர்
நிறுவனத்தில் பயிற்சி மேற்கொண்டனர்.இப்பயிற்சியில், எண்ணெய்
வித்துக்கள் பற்றியும், அதை சந்தை படுத்துதல் பற்றியும்
கேட்டறிந்தனர். தொடர்ந்து, எலச்சிபாளையம் கூட்டுறவு கடன்
சங்கத்தில், மாணவர்கள் கள ஆய்வு மேற்கொண்டு, கடன் சங்கத்தின்
செயல்பாடுகள், நிர்வாக அமைப்பு, விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படும்
சேவைகள் குறித்தும், பயிர் கடன், விவசாய கடன், நகை கடன், மகளிர் சுய
உதவிக்குழு கடன், ஆதிதிராவிடர், பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான கடன் உதவிகள் குறித்தும்
கேட்டறிந்தனர்.