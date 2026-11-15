/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/டூவீலர் சறுக்கி விபத்து கல்லுாரி மாணவர் பலி
ADDED : நவ 14, 2026 06:13 AM
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சேந்தமங்கலம்:சேந்தமங்கலம்
அடுத்த முத்துக்காபட்டி பஞ்., புதுக்கோம்பை பகுதியை சேர்ந்தவர்
கவின், பிளஸ் 2 படித்து வந்தார். இரு தினங்களுக்கு முன், நண்பரான
கல்லுாரி மாணவர் ஸ்ரீதருடன், டூவீலரில் நாமக்கல் சென்றார்.
மீண்டும்,
புதுக்கோம்பை பகுதியை நோக்கி வந்துகொண்டிருந்தனர். அப்போது,
மாதேஸ்வரன் தோட்டம் அருகே டூவீலர் சறுக்கி ஏற்பட்ட விபத்தில், கவின்
மற்றும் ஸ்ரீதர் ஆகிய இருவரும் பலத்த காயமடைந்தனர். இதில், கவின்,
மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். சேலம் அரசு
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த கல்லுாரி மாணவர் ஸ்ரீதர்,
நேற்று முன்தினம் உயிரிழந்தார். இதுகுறித்து சேந்தமங்கலம் போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.