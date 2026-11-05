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விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 04, 2026 06:53 AM
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நாமக்கல்:விலைவாசி உயர்வை கண்ணடித்து, நாமக்கல்லில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.
இந்திய
கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாவட்ட குழு சார்பில், நாமக்கல்-மோகனுார் சாலை,
பி.எஸ்.என்.எல்., அலுவலகம் முன் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு, மாவட்ட
தலைவர் அன்புமணி தலைமை வகித்தார். அதில் அரிசி, சர்க்கரை, பால்
உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை ஏற்றத்தை கட்டுப்படுத்த
மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட
பல்வேறு கோரிக்கைளைகளை வலியுத்தி கோஷம் எழுப்பப்பட்டது.
ஆர்ப்பாட்டம் செய்தவர்கள் அரிசி மூட்டை, வெங்காயம், வரமிளகாய்,
பூண்டு, தக்காளி உள்ளிட்ட உணவு பொருட்களை மூட்டையாக கட்டி கொண்டு
வந்து, விலை உயர்வு எதிர்ப்பு கோஷமிட்டனர்.