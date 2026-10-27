16 வட்டாரங்களில் 1,600 கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு
16 வட்டாரங்களில் 1,600 கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு
ADDED : செப் 26, 2026 06:35 AM
நாமக்கல்:''மாவட்டம்
முழுவதும், 16 வட்டார அளவில், 1,600 கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சமுதாய
வளைகாப்பு விழா நடத்தப்படுகிறது,'' என, நாமக்கல் கலெக்டர் மதுபாலன்
பேசினார்.
மாவட்ட சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை சார்பில்,
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சி பணிகள் திட்டத்தின் கீழ், 100 கர்ப்பிணி
தாய்மார்களுக்கு, சமுதாய வளைகாப்பு விழா நடந்தது. நாமக்கல் கலெக்டர்
மதுபாலன் தலைமை வகித்து, கர்ப்பிணி தாய்மார்களுக்கு சீர்வரிசை
பொருட்கள் வழங்கி பேசியதாவது:
நாமக்கல் மாவட்டத்தில்,
ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப்பணிகள் திட்டம் மூலம், 16
வட்டாரங்களில் உள்ள குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலகங்கள், அதன் கீழ்
மாவட்டம் முழுவதும், 1,599 குழந்தை மையங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன.
இந்த குழந்தைகள் மையங்கள் மூலம், செப்., வரை, 7,302 கர்ப்பிணி பெண்கள்
பதிவு செய்யப்பட்டு பயன்பெற்று வருகின்றனர். ஒருங்கிணைந்த குழந்தை
வளர்ச்சி பணிகள் திட்டம் மூலம், 2026-27ல், நாமக்கல் மாவட்டம் முழுவதும்,
16 வட்டார அளவில், 1,600 கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு சமுதாய வளைகாப்பு
விழா நடத்தப்படுகிறது.
வளைகாப்பு நிகழ்வில், வளையல்கள்
அணிவிப்பது, தமிழர் பண்பாட்டில் காலம் காலமாக பின்பற்றப்பட்டு வரும்
பாரம்பரிய வழக்கம். வளையல்கள் எழுப்பும் ஒலி, கருவில் உள்ள
குழந்தைக்கு கேட்டு, குழந்தையின் அசைவுகளை துாண்டும் என்ற பாரம்பரிய
நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலும், இந்நிகழ்ச்சி நடத்தப்படுகிறது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
வட்ட திட்ட அலுவலர் போர்ஷியா ரூபி, வட்டார குழந்தை வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் அழகம்மாள் உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.