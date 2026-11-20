ADDED : நவ 20, 2026 03:44 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்,
வி.நகர், 2வது சாலையை சேர்ந்தவர் இளங்கோவன், 56. இவர் உடல்நலக் குறைவு
காரணமாக ராசிபுரம் அரசு தலைமை மருத்துவமனையில், புறநோயாளியாக
சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.
இந்நிலையில் நேற்று காலை, இளங்கோவன்
வழக்கம் போல் மருத்துவமனை சென்று, புறநோயாளிகள் பிரிவில் இருந்த
எலும்பு முறிவு சிகிச்சை டாக்டரை சந்தித்து, தன் உடல்நிலை குறித்து
கூறியுள்ளார். அப்போது அங்கிருந்த டாக்டர், இளங்கோவனை ஒருமையில்,
தகாத வார்த்தைகளால் பேசி மாத்திரை வழங்க மறுத்துள்ளார்.
அப்போது
ராசிபுரத்தை சேர்ந்த தர்மராஜ், 57, என்பவரும் தனது
உடல்நலக்குறைவு குறித்து அதே டாக்டரிடம் கூறியுள்ளார். அவரையும்
அந்த டாக்டர் மரியாதை இல்லாமல் திட்டியுள்ளார்.
மேலும்
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். இதை இளங்கோவன் தனது மொபைலில்
வீடியோ பதிவு செய்த போது, ஆத்திரமடைந்த டாக்டர், மருத்துவமனை
ஊழியர்கள் மூலம் இளங்கோவனின் போனை பிடுங்கி அவரை அடிக்க முயன்றதுடன்,
வீடியோவையும் அழித்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவம்
குறித்து மாவட்ட மருத்துவ துணை இயக்குனர் மற்றும் கலெக்டருக்கு
இளங்கோவன் அனுப்பியுள்ள மனுவில்,'அரசு டாக்டர் நோயாளிகளிடம்
பணிவாக, அன்பாக பேசுவது இல்லை.
மருத்துவமனை கண்காணிப்பு கேமரா
காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, சம்பந்தப்பட்ட டாக்டர் மீது நடவடிக்கை
எடுக்க வேண்டும்,' என தெரிவித்துள்ளார்.