கோவில் கருவறை வீடியோவை பதிவிட்ட 'யூ டியூபர்' மீது புகார்
கோவில் கருவறை வீடியோவை பதிவிட்ட 'யூ டியூபர்' மீது புகார்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:49 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:08 PM
ராசிபுரம்: ராசிபுரம் நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவில் கருவறையை விதிமீறி வீடியோ எடுத்து, இணையத்தில் வெளியிட்ட நபர்கள் மீது, போலீசில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், ராசிபுரத்தில் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறை கட்டுப்பட்டில் உள்ள நித்திய சுமங்கலி மாரியம்மன் கோவிலில், ஆண்டுதோறும் ஐப்பசி மாதம், 30 நாட்கள் விழா நடக்கும். இக்கோவிலில் பூச்சாட்டு விழா, கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடந்தது.
அப்போது, நாளிதழ் மற்றும் 'டிவி' நிருபர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. ஆனால், அதே பகுதியை சேர்ந்த சிலர், விதிகளை மீறி கருவறையை வீடியோ எடுத்து, 'யூ டியூப்' உள்ளிட்ட சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர்.
கோவில் செயல் அலுவலர் சவீதா கூறுகையில், ''கோவில் கருவறையை படம் எடுக்கக் கூடாது என, ஒரு மாதம் முன்பே எச்சரிக்கை பலகை வைத்தோம். ஆனால், பூ போடும் நிகழ்வின் போது, சிலர் வீடியோ எடுத்து, யூ டியூபில் பதிவிட்டுள்ளனர்.
அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி, ஆன்லைன் வாயிலாக போலீசில் புகார் அளித்துள்ளோம்,'' என்றார்.