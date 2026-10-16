வீட்டு தண்ணீர் தொட்டியில் மனிதக் கழிவு என புகார்

ADDED : அக் 16, 2026 06:40 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல் அடுத்த அலங்காநத்தம் பிரிவு பகுதியில் வசித்து வருபவர் சந்திரமோகன், 48. இவர் அரசு டாஸ்மாக் மதுபான கடையில் விற்பனையாளராக பணிபுரிந்து வருகிறார்.
இவரது வீட்டில் கடந்த சில நாட்களாக பராமரிப்பு மற்றும் கட்டட சீரமைப்பு பணி நடந்து வருகிறது.
இந்நிலையில் நேற்று காலை, கட்டட மேஸ்திரி தண்ணீர் எடுப்பதற்காக மொட்டை மாடிக்கு சென்றார். அங்கு மேல் தளத்தில் உள்ள தண்ணீர் தொட்டியை சுற்றிலும் மற்றும் உட்பகுதியிலும் மனிதக் கழிவுகள் போன்ற எச்சங்கள் சிதறி கிடப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து சந்திரமோகன் அளித்த தகவலின் பேரில், எருமப்பட்டி போலீசார், வருவாய்த்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தனர்.
அப்போது தொட்டியை சுற்றிலும் காணப்பட்ட எச்சங்களையும், தொட்டியில் தேங்கி இருந்த தண்ணீரையும் ஆய்வக பரிசோதனைக்காக சுகாதாரத்துறையினர் மாதிரிகளாக சேகரித்து எடுத்துச் சென்றனர்.