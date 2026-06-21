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﻿ காவிரியில் மணல் திருட வசதியாக கட்டிய கான்கிரீட் பாலம் அகற்றம்

﻿ காவிரியில் மணல் திருட வசதியாக கட்டிய கான்கிரீட் பாலம் அகற்றம்

ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:24 PM

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ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:24 PM

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ப.வேலுார்: காவிரி ஆற்றில் மணல் திருடும் கும்பலால் கட்டப்பட்ட கான்கிரீட் பாலத்தை, போலீசார் இடித்து அகற்றினர்.

நாமக்கல் மாவட்டம், ப.வேலுார், அனிச்சம்பாளையம், நன்செய் இடையாறு, அண்ணா நகர், வெங்கரை, பொத்தனுார் ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள காவிரி ஆற்றில் மணல் கொள்ளை அரங்கேறி வருகிறது.

இரவு, 11:00 முதல், அதிகாலை, 3:00 மணி வரை ஆற்றில் மணல் கொள்ளை நடக்கிறது. 20க்கும் மேற்பட்ட டூ - வீலர்களில் மணல் கடத்தி, ஒரு மூட்டை மணலை, 150 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்கின்றனர்.

இந்நிலையில், மணல் திருடும் கும்பல், நன்செய் இடையாறு காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே, நேற்று முன்தினம், 15 அடி நீளத்திற்கு கான்கிரீட் பாலம் அமைத்துள்ளனர். இந்த பாலம் மூலம் மினி ஆட்டோ, இருசக்கர வாகனத்தில், காவிரி ஆற்றில் இருந்து மணலை தடையின்றி எடுத்துச்செல்ல ஏற்பாடு செய்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து, சமூக ஆர்வலர்கள், மோகனுார் ஆர்.ஐ., பிரியங்கா மற்றும் நன்செய் இடையாறு வி.ஏ.ஓ.,விடம் தெரிவித்தனர். அவர்கள் வழக்கம்போல் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், ப.வேலுார் போலீசாருக்கு தெரிவித்தனர்.

இன்ஸ்பெக்டர் உமா சங்கர் தலைமையிலான போலீசார், நன்செய் இடையாறு காவிரி ஆற்று பகுதிகளில், நேற்று காலையில் ஆய்வு மேற்கொண்ட போது, ஆற்றின் குறுக்கே, 15 அடி நீளத்தில் மினி ஆட்டோ மற்றும் இருசக்கர வாகனத்தில் மணல் திருட ஏதுவாக கான்கிரீட் பாலம் அமைத்ததை கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தனர். இதையடுத்து, போலீசார், தாங்களாகவே ஒரு மணி நேரம் போராடி, கான்கிரீட் பாலத்தை இடித்து அப்புறப்படுத்தினர்.

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