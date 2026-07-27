/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி காங்., ஆர்ப்பாட்டம்
'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி காங்., ஆர்ப்பாட்டம்
'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி காங்., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 05:25 AM
அ நிறம் | அளவு
நாமக்கல்:மாநகர காங்., சார்பில், 'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்யக்கோரி, நாமக்கல் பூங்கா சாலையில், மெழுகுவர்த்தி ஏந்தி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மாநகர
தலைவர் மோகன் தலைமை வகித்தார். முன்னாள் மாவட்ட தலைவர்கள்
சுப்ரமணியன், சீனிவாசன், வீரப்பன், சித்திக் ஆகியோர் முன்னிலை
வகித்தனர்.
'நீட்' தேர்வை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி கோஷம் எழுப்பினர்.
மேலும்,
நீட் வினாத்தாள் முறைகேடு விவகாரத்தில் மாணவர்களின் போராட்டம் வெற்றி
பெற்றதை வரவேற்றும் கோஷம் எழுப்பினர். வட்டார தலைவர்கள்
தங்கராசு, இளங்கோ, சீனிவாசன், மேகநாதன், மாவட்ட, நகர, வட்டார
நிர்வாகிகள், உறுப்பினர்கள் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.