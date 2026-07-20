அமைச்சர் முன்னிலையில் காங்கிரசார் தள்ளுமுள்ளு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 05:41 AM
குமாரபாளையம்;குமாரபாளையம்-பள்ளிப்பாளையம்
பிரிவு சாலையில், காமராஜர் பிறந்த நாளையொட்டி, காங்., சார்பில்,
'லஞ்சம் தவிர், நெஞ்சை நிமிர்' என்ற தலைப்பில் கையெழுத்து இயக்கம்
நடந்தது. நகர தலைவர் ஜானகிராமன் தலைமை வகித்தார். தமிழக
பால்வளத்துறை அமைச்சர் விஜயலட்சுமி, கையெழுத்து இயக்கத்தை தொடங்கி
வைத்தார்.
நாமக்கல் மேற்கு மாவட்ட இளைஞர் காங்., மாவட்ட தலைவர்
ஆதிசேஷன் உள்ளிட்ட கட்சி நிர்வாகிகள் வந்திருந்தனர். அமைச்சருக்கு
சால்வை வழங்க வந்திருந்த ஆதிசேஷன் குழுவினரை, நகர நிர்வாகிகள்
சிலர் தடுத்ததாக கூறப்படுகிறது. இதனால், நகர காங்.,
நிர்வாகிகளுக்கும், ஆதிசேஷனுக்கும் இடையே காரசார வாக்குவாதம்
மற்றும் தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. நடந்தது. இதனால், போலீசார் மற்றும்
கட்சி நிர்வாகிகள் சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். இதனால் சிறிது
நேரம் பரபரப்பான சூழல் காணப்பட்டது.
இதுகுறித்து அதிசேஷன்
கூறுகையில், ''நான் அமைச்சருக்கு சால்வை வழங்கவும், எங்களது
நிகழ்சிக்கு அமைச்சர் வசம் ஒப்புதல் பெறவும் பார்க்க வந்தேன். என்னை
விடமுடியாது என, கட்சி நிர்வாகிகள் பலர் என்னை தடுத்தனர். நான் என்
சொந்த பணத்தில் கட்சியை வளர்த்து வருகிறேன். எந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும்
எங்களை அழைப்பது இல்லை,'' என்றார்.