/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ பஸ் ஸ்டாண்டில் கட்டுமான பணி; ஆய்வு செய்த கலெக்டர்
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:21 AM
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குமாரபாளையம்:குமாரபாளையத்தில், பஸ் ஸ்டாண்ட் உள்ளிட்ட கட்டுமான பணிகளை மாவட்ட கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார்.
நாமக்கல்
மாவட்ட கலெக்டர் மதுபாலன் குமாரபாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட், அறிவுசார்
மையம், மணிமேகலை தெரு கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் உள்ளிட்ட
இடங்களை ஆய்வு செய்து அதிகாரிகளுக்கு ஆலோசனை கூறினார். பஸ் ஸ்டாண்ட்
வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தார். நகராட்சி கமிஷனர் ரமேஷ்,
ஓவர்சீஸ் சரவணன், சுகாதார அலுவலர் சந்தானகிருஷ்ணன். மேலாளர் மோகன்
உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.