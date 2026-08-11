/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/ கட்டட தொழிலாளி தவறி விழுந்து பலி
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:35 AM
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வெண்ணந்துார்: வெண்ணந்துார் அருகே, அத்தனுாரை சேர்ந்தவர் வெள்ளையன் மகன் வெங்கடேஷ், 25; கட்டட வேலை உதவியாளராக பணி-யாற்றி வந்தார்.
மேட்டு மிஷின் பகுதியில் லட்சுமணன் என்பவ-ரது வீட்டில் கட்டுமான பணிக்காக மாடியில் சாரம் அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அவருக்கு திடீரென வலிப்பு ஏற்-பட்டுள்ளது. இதனால், 20 அடி உயரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்த வெங்கடே-ஷுக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. அருகில் இருந்த தொழிலாளர்கள் அவரை மீட்டு ராசிபுரம் அரசு மருத்துவம-னைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால், அங்கு அவர் உயிரி-ழந்தார். இதுகுறித்து வெண்ணந்துார் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனர்.