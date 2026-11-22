ADDED : நவ 21, 2026 04:14 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்லில்
இருந்து ஈரோட்டிற்கு கன்டெய்னர் லாரி சென்று கொண்டிருந்தது. மாலை,
4:00 மணிக்கு, நல்லிபாளையம் பிரிவு சாலை மேம்பாலத்தின் கீழே லாரி
சென்றபோது, லாரியின் மேல் பகுதி, மேம்பால மேல் சுவற்றில் சிக்கியது.
இதனால்,
லாரியால் தொடர்ந்து அங்கிருந்து செல்ல முடியவில்லை. மேலும், லாரியை
பின் நோக்கியும் இயக்க முடியவில்லை. அதன் காரணமாக, அப்பகுதியில்
போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
தொடர்ந்து, கீழே இறங்கிய லாரி
டிரைவர்கள் மற்றும் அருகில் இருந்த டிரைவர்கள், லாரியின் டயரில் இருந்த
காற்றை கொஞ்சமாக வெளியேற்றினர். அதையடுத்து, மேம்பாலத்தின் மீது
உரசிய லாரி சற்று கீழே இறங்கியதை அடுத்து, டிரைவர் லாரியை அங்கிருந்து
இயக்கி சென்றார். மேம்பாலத்தின் மீது லாரி உரசி நின்றதால்,
அப்பகுதியில், ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.