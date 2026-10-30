ரூ.28 கோடி நிலுவை தொகையை வழங்கக்கோரி ஒப்பந்ததாரர்கள் மனு
ரூ.28 கோடி நிலுவை தொகையை வழங்கக்கோரி ஒப்பந்ததாரர்கள் மனு
ADDED : அக் 29, 2026 03:47 AM
நாமக்கல்: நாமக்கல் மாவட்டத்தில், அரசு திட்டப்பணிகளை ஒப்பந்தம் எடுத்து பணி செய்த வகையில், இரண்டு ஆண்டுகளாக நிலுவையில் உள்ள, 28 கோடி ரூபாயை வழங்கக்கோரி, கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று மனு அளித்தனர்.
விக்சித் பாரத்-உத்ரவாத வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வாழ்வாதார இயக்கம் (விபி-ஜி ராம்ஜி) என்ற திட்டத்தின் கீழ், 250க்கும் மேற்பட்ட பணிகள் உள்ளன. அவற்றில், கிராமப்புறங்களில் சிறிய அளவிலான கட்டுமான பணிகள், தார் சாலைகள் அமைப்பு, கட்டடங்கள் பழுது பார்ப்பு, கழிவுநீர் கால்வாய் ஏற்படுத்துதல் உள்ளிட்ட பணிகளை ஒப்பந்தம் எடுத்து அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள் செய்து வருகின்றனர். இதில், 90 சதவீதம் மத்திய அரசும், 10 சதவீதம் மாநில அரசும் இதற்கான நிதியை வழங்குகின்றன. 2024-25, 2025-26ம் ஆண்டுகளில், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மட்டும், 200 ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு, 28 கோடி ரூபாய் நிலுவைத்தொகை வழங்க வேண்டியது உள்ளது.இதுகுறித்து, ஒப்பந்ததாரர்கள் தரப்பில் பலமுறை மனு அளித்தும் நடவடிக்கை ஏதுமில்லை. இந்நிலையில், அரசு ஒப்பந்ததாரர்கள், 25க்கும் மேற்பட்டோர், நாமக்கல் எம்.பி., மாதேஸ்வரன், கலெக்டர் மதுபாலன் ஆகியோரிடம் தங்களுடைய நிலுவை தொகையை மத்திய, மாநில அரசுகளின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று அத்தொகையை பெற்றுத்தருவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என, மனு அளித்தனர்.