கருவேல மரங்கள் ஏலம் ரத்து ஒப்பந்ததாரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
கருவேல மரங்கள் ஏலம் ரத்து ஒப்பந்ததாரர்கள் ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 31, 2026 06:19 AM
ராசிபுரம்:ராசிபுரம்
அருகே, கல்யாணி, சர்க்கார் நாட்டாமங்கலம் மற்றும் நவனி
தோட்டக்கூர்பட்டி ஊராட்சிகளில் உள்ள ஏரிகள் மற்றும் குட்டைகளில்
வளர்ந்துள்ள சீமை கருவேல மரங்களை வெட்டி அகற்றுவதற்கான ஒப்பந்தம்
கோரும் பொது ஏலம், நேற்று காலை, 11:00 மணி அளவில் நடக்கும் என, ஊராட்சி
ஒன்றிய நிர்வாகம் சார்பில் அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த
அறிவிப்பை தொடர்ந்து, ஒப்பந்தம் எடுப்பதற்காக உரிய தொகைக்கான வங்கி
வரைவோலைகளுடன், 50க்கும் மேற்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள், நேற்று காலை
புதுச்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மற்றும் நவனி
தோட்டக்கூர்பட்டி ஊராட்சி அலுவலகம் முன் திரண்டனர். இந்நிலையில்
எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி ஊராட்சி ஒன்றிய நிர்வாகம் பொது ஏலத்தை
ரத்து செய்ததாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த
ஒப்பந்ததாரர்கள், புதுச்சத்திரம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலக
நுழைவாயிலை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர்.