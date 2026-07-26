சமையலர் தற்கொலை முயற்சி: போலீஸ் விசாரணை

ADDED : ஜூலை 26, 2026 05:49 AM
எருமப்பட்டி:எருமப்பட்டி,
செவ்வந்திப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில் அருகே அங்கன்வாடி மையம்
செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு அங்கன்வாடி பணியாளராக பத்மா, 45,
சமையலராக வெண்ணிலா, 35, ஆகியோர் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
கடந்த,
23ல், மாவட்ட குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் போர்ஷிரூபியா,
அங்கன்வாடி மையத்தில் ஆய்வு செய்தார். அப்போது, அங்கிருந்து சமையலர்
வெண்ணிலாவிடம், குழந்தைகளுக்கு உரிய முறையில் உணவு வழங்கவில்லை;
ஆய்வு அட்டை முறையாக பராமரிக்கவில்லை; உணவு முறையாக செய்யவில்லை
எனக்கூறி கண்டித்துள்ளார்.
இதனால், அங்கன்வாடி பணியாளர்
வெண்ணிலா, திட்ட அலுவலர் திட்டியதால் மனவேதனையடைந்ததாக கூறி,
அரளி விதையை அரைத்து குடித்து தற்கொலை செய்துகொள்வதுபோல் வீடியோ
பதிவிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோவை பார்த்த அங்கிருந்தவர்கள்,
வெண்ணிலாவை மீட்டு தொட்டியம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்கு
சேர்த்தனர். இதுகுறித்து எருமப்பட்டி போலீசார் விசாரித்து
வருகின்றனர்.