பிளக்ஸ் பேனர்கள் அகற்றம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அதிரடி
பிளக்ஸ் பேனர்கள் அகற்றம் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அதிரடி
ADDED : ஆக 09, 2026 05:02 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாநகராட்சியின் துாய்மைக்கான மக்கள் இயக்கம் சார்பில், 'என் குப்பை,
எனது பொறுப்பு' என்ற விழிப்புணர்வு உறுதிமொழி நிகழ்ச்சி, நாமக்கல்
மணிக்கூண்டு அருகில் நடந்தது. நாமக்கல் மாநகராட்சி கமிஷனர்
செல்வபாலாஜி தலைமை வகித்தார். சுகாதார அலுவலர் கஸ்துாரிபாய்
முன்னிலை வகித்தார். தொடர்ந்து, துாய்மை பணியாளர்கள் உறுதிமொழி
ஏற்றனர்.
இதையடுத்து, நாமக்கல் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட், பூங்கா சாலை,
மணிக்கூண்டு உள்ளிட்ட பகுதிகளில், பொதுமக்களுக்கு இடையூறாகவும்,
நகரின் அழகை பாதிக்கும் வகையிலும் வைக்கப்பட்டிருந்த விளம்பர
பேனர்கள், சுவரில் ஒட்டப்பட்டிருந்த போஸ்டர்களை, மாநகராட்சி
பணியாளர்கள் அகற்றினர்.
நகரை துாய்மையாகவும், சுகாதாரமாகவும்
பராமரிக்க, பொதுமக்கள் தங்களது குப்பைகளை பொறுப்புடன் கையாள
வேண்டும்; பொது இடங்களில் சுவரொட்டிகள் மற்றும் விளம்பர பேனர்கள்
ஒட்டுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என, மாநகராட்சி நிர்வாகம் சார்பில்
அறிவுறுத்தப்பட்டது.