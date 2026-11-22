ADDED : நவ 21, 2026 04:11 AM
நாமக்கல்:நாமக்கல்
மாநகராட்சியில் செயல்பட்டு வரும், ஏழு நுண்ணுயிர் உரக்கிடங்கு
மையங்களில், வீடுகளில் சேகரிக்கப்படும் மட்கும் கழிவுகள் முறையாக
பதப்படுத்தப்பட்டு, இயற்கை உரமாக தயாரிக்கப்பட்டு, சலித்து,
பொட்டலங்களாக, பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு
தயாரிக்கப்படும், 'செழிப்பு இயற்கை உரம்' கிலோ, 20 ரூபாய் என்ற
விலையில், பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இதன்
தொடர்ச்சியாக, நாமக்கல் தெற்கு அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி
வளாகத்தில், 'செழிப்பு இயற்கை உரம்' விற்பனை ஸ்டால் அமைக்கப்பட்டது.
மாநகராட்சி கமிஷனர் செல்வ பாலாஜி தலைமை வகித்து, விற்பனையை தொடங்கி
வைத்தார்.
பள்ளி வளாகத்திற்கு நடைப்பயிற்சிக்காக வருகை தரும்
பொதுமக்கள், சுற்றுப்புறத்தை சேர்ந்தவர்கள், ஸ்டாலில் ஆர்வமுடன்
இயற்கை உரத்தை வாங்கிச்சென்றனர். நேற்று ஒரு நாள் மட்டும், 90 கிலோ
செழிப்பு இயற்கை உரம் விற்பனை செய்யப்பட்டது.
வீடுகளில்
சேகரிக்கப்படும் மட்கும் கழிவுகளை வளமாக மாற்றி, இயற்கை
விவசாயத்திற்கும், வீட்டு தோட்டங்களுக்கும் பயன்படுத்தும் வகையில்,
பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நோக்கில்,
இவ்விற்பனை நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.