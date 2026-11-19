/உள்ளூர் செய்திகள்/நாமக்கல்/கிணற்றில் விழுந்த பசுமாடு மீட்பு
ADDED : நவ 18, 2026 06:17 AM
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ராசிபுரம்:ராசிபுரம் அடுத்த காரக்குறிச்சி
புதுார் பகுதியை சேர்ந்தவர் மாரிமுத்து. இவருக்கு சொந்தமாக,
அப்பகுதியில், 3 ஏக்கர் விவசாய நிலம் உள்ளது.
இங்கு, விஜயகுமார்
என்பவர், குடும்பத்தினருடன் தங்கி விவசாய பணிகளை கவனித்து
வருகிறார். நேற்று முன்தினம் மாலை, தோட்டத்தில் பசுமாடு மேய்ந்து
கொண்டிருந்தது. அப்போது, வீட்டின் அருகே உள்ள, 70 அடி ஆழமுள்ள
கிணற்றில் பசுமாடு தவறி விழுந்து, உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்தது.
இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த விஜயகுமார், ராசிபுரம் தீயணைப்பு
நிலையத்திற்கு தகவல் தெரிவித்தார். தீயணைப்பு நிலைய அலுவலர் பலகார
ராமசாமி தலைமையில், தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து
சென்றனர். தொடர்ந்து, பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் கிணற்றுக்குள்
இறங்கி, கயிறு கட்டி பசுமாட்டை
உயிருடன் மீட்டனர்.