மா.கம்யூ., தலைவர்கள் கைது கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
மா.கம்யூ., தலைவர்கள் கைது கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : அக் 11, 2026 04:53 AM
எலச்சிபாளையம்:இந்திய
தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக்கோரி, நேற்று,
தலைநகர் டில்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சார்பில் ஜந்தர் மந்தர்
பகுதியில் நடக்கும் போராட்டத்திற்கு இடதுசாரி கட்சிகளுக்கு அழைப்பு
விடுக்கப்பட்டிருந்தது.
போராட்டத்திற்கு இடதுசாரி கட்சிகள்
ஆதரவு தெரிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில், போராட்டத்தில் ஈடுபட
முயன்ற இடதுசாரி தலைவர்களும், அக்கட்சியின் முன்னணி
நிர்வாகிகளும் டில்லியில் கைதாகி உள்ளனர். இடதுசாரி கட்சி
அலுவலகங்கள் மற்றும் வெகுஜன அமைப்பு அலுவலகங்கள் துணை ராணுவ
படையாலும், மத்திய அரசு காவல்துறையாலும்
முற்றுகையிடப்பட்டுள்ளனர்.இதை கண்டித்து, நேற்று,
எலச்சிபாளையம் பஸ் ஸ்டாப்பில், மா.கம்யூ., கட்சியின் மாவட்ட குழு
உறுப்பினர் கவிதா தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட
செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தமிழ்மணி, சுரேஷ் ஒன்றிய செயலாளர் ரமேஷ்,
ஒன்றிய குழு உறுப்பினர்கள் கிட்டுசாமி, பாலகிருஷ்ணன், ஈஸ்வரன்,
உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.