அரிசி, பருப்பு விலை உயர்வு: மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
அரிசி, பருப்பு விலை உயர்வு: மா.கம்யூ., ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : நவ 03, 2026 06:20 AM
எலச்சிபாளையம்: குமரமங்கலத்தில் அரிசி, பருப்பு உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயர்வை கண்டித்து, மா.கம்யூ., கட்சி சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர் லட்சுமி தலைமை வகித்தார். ஆர்ப்பாட்டத்தில், அரிசி, பருப்பு, எண்ணெய், காய்கறிகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இதனால் ஏழை, எளிய விவசாயிகள், விசைத்தறி, கட்டுமான தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பெட்ரோல், டீசல், காஸ் விலையை குறைக்காமல் இருப்பதின் விளைவாகவே அனைத்து பொருட்களின் விலையும் உயர்ந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, தனியார் பஸ்களின் கட்டணமும் உயர்ந்துள்ளது எனக்கூறி, மத்திய, மாநில அரசுகளை கண்டித்து கோஷம் எழுப்பினர். ஒன்றியக்குழு உறுப்பினர் ஈஸ்வரன், மூத்த உறுப்பினர் சுந்தரம், மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தமிழ்மணி, சுரேஷ் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.* இதேபோல், பள்ளிப்பாளையம் பஸ் ஸ்டாண்ட் பகுதியில், ஒன்றிய செயலாளர் லட்சுமணன் தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. கொல்லிமலை, செம்மேடு பஸ் ஸ்டாண்டிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.